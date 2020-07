Sérgio Conceição: «Faixas? Se calhar o objetivo de quem diz isso é mesmo distrair»

Sérgio Conceição pretende que a equipa do FC Porto se mantenha focada no que resta do campeonato, independentemente da diferença pontual para o Benfica. O treinador dos dragões, que amanhã recebem o Belenenses SAD, mantém os jogadores centrados no trabalho diário, sem prestar grande atenção ao que vem de fora. Por isso, faixas de campeão só haverá mesmo no dia em que a equipa garantir o título.





"É o Belenenses SAD que tem jogado ultimamente, com uma dinâmica um bocadinho diferente do jogo que fizemos no Jamor. Mas temos de pensar em nós e no que temos de fazer para ganhar, que é o mais importante.""Amarelos, vermelhos, substituições, o apito do árbitro... Faz tudo parte do jogo. Olhamos para o Belenenses SAD e trabalhamos a pensar no que temos de fazer, na forma como o Belenenses se tem apresentado, nos momentos do jogo, nas bolas paradas, é para isso que olhamos. Nem sei quem está 'à bica' no Belenenses; na minha equipa acho que há dois ou três jogadores, mas todos os jogos valem 3 pontos. O próximo são três pontos e é para isso que trabalhamos.""Sinceramente não olhamos para nada disso, apenas para a nossa equipa, para o que temos de trabalhar diariamente. Não muda nada, são três pontos que temos para conquistar. À medida que o campeonato se aproxima do final cada jogo tem um peso enorme e é com essa consciência, com a tranquilidade de saber que estamos a trabalhar sempre da mesma forma, independentemente do que se passa à nossa volta, que trabalhamos.""Já tive a oportunidade de o dizer, estamos a viver um conjunto de situações que são novas para toda a gente, nomeadamente a ausência dessa boa pressão do público. Há outros fatores que contribuíram para este início ser diferente, mas tem a ver com a longa paragem que tivemos e a forma como voltámos. Temos de viver com ela, temos de acabar o campeonato e dar o melhor em cada jogo, com essas diferenças em relação ao que se passava num passado recente.""O nosso trabalho é o mesmo, é exatamente a mesma coisa, focamo-nos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, sabemos que vai ser uma luta até ao fim por isso esse realismo está presente na minha postura, no meu trabalho, não muda nada. O balneário sente e pensa da mesma forma que eu.""Se calhar o objetivo de quem diz isso é mesmo distrair. Temos de nos concentrar nas tarefas de cada um, fazer com que o coletivo seja forte. Se cada um trabalhar o máximo, o coletivo será forte. Percebendo também o grupo de trabalho, há estratégias para mexer com esse lado emocional, motivá-los ao máximo e dar alguma tranquilidade. Esse é o objetivo. Falamos muitas vezes de aspetos táticos, físicos, nomeadamente esta longa paragem, mas também há esse estado emocional, que é muito importante. Estamos atentos e queremos que os jogadores emocionalmente estejam bem, para darem o máximo.""Não há nenhuma poção mágica para que possamos dizer que vamos sofrer agora para recuperar depois. O FC Porto é um clube de gente que trabalha de forma séria, muito apaixonada pelo que faz. Há anos que se conseguem coisas positivas, noutros nem tanto, faz parte do futebol."