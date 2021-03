Sérgio Conceição fala em "erros primários": «O jogo começa quando o árbitro apita...»

Sérgio Conceição não escondeu o descontentamento com os primeiros 28 minutos do FC Porto na derrota com o Sp. Braga (2-3), período em que os minhotos fizeram três golos e deram passo decisivo rumo à final da Taça de Portugal





"Estar a sofrer três golos nesse período ficava muito difícil, apesar de nunca baixármos os braços - isso não faz parte do nosso ADN. O jogo começa quando o árbitro apita e quando ele apita para acabar. Não podíamos entrar assim, com erros primários. O Sp. Braga entrou bem e dois erros iniciais deram golo. Depois o terceiro, numa falta que me parece inexistente. O nosso início de jogo não tem a ver com a história deste clube e com esta equipa. Depois marcámos, houve a expulsão e não houve mais jogo. Sempre a tentarmos ter o controlo ms isso foi visível. Não tanto discernimento como eu esperava, com algumas ocasiões e o Sp. Braga a defender de forma baixa, como lhe competia. Pela nossa entrada hoje, o Sp. Braga mereceu, embora não esteja convencido com os dois jogos", começou por dizer à TVI24."Assumo sempre a responsabilidade do onze. Temos de olhar em várias vertentes para o jogo, a estratégia, e para essa estratégia é peciso jogadores a 100 por cento fisicamente. Zaidu e Sérgio estavam mais limitados mas isso não é desculpa. Qualquer jogador que entre tem de dar uma resposta diferente naqueles 28 minutos.""Vou fazendo o que tenho a fazer, dependendo do momento e da estratégia. Tudo é pensado. Importante é baixar a cabeça - não levantá-la - e ver o que fizemos, pois este jogo é para lembrar. Hoje pesa, amanhã pesa na preparação para o Gil, onde temos de dar uma resposta de acordo com a equipa, pois há o objetivo campeonato, a Liga dos Campeões e essa é uma resposta que temos de dar."