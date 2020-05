Sérgio Conceição fala em "exageros": «Não podemos fazer do futebol algo de extraterrestre»

Sérgio Conceição considera que se têm cometido alguns exageros nesta fase de preparação do regresso da Liga NOS. O treinador do FC Porto lembra que é importante seguir as recomendações da Direção-Geral da Saúde mas sublinha que é preciso equilíbrio nas decisões.





"Isto é um tema complexo. O futebol tem de ser um exemplo para todos. Esta retoma do campeonato tem de ser vista dessa forma. Há alguma politiquice nisto tudo, não sou de meias palavras, e vou ter oportunidade de partilhar este meu sentimento com as pessoas no momento apropriado, conferência ou algo assim, em que possa exprimir a minha opinião. Não podemos dissociar o desporto do resto das pessoas, ou seja, temos de olhar para a DGS, para tudo o que são os compromissos que as pessoas têm de assumir, as regras, mas não podemos fazer do futebol algo de extraterrestre. Nomeadamentre com um controlo fora do normal", começou por dizer o treinador do FC Porto num live no Instagram do humorista Pedro Neves."Toda a gente deve estar precavida, com todas as regras de higienização. Não podemos é exagerar. O futebol poderá ser um exemplo positivo mas não podemos exagerar. Com o tempo vai-se sabendo alguns exageros que se estão a cometer nesta retoma do campeonato. Sou a favor da retoma, de se jogar a final da Taça mas com algum equilíbrio naquilo que são as nossas vidas. O futebol está um pouco em desequilíbrio com algumas normas", acrescentou Conceição.