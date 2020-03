Sérgio Conceição fala em "selvajaria": «A minha família é que sofre com isto»

Sérgio Conceição comentou esta segunda-feira a polémica criada em torno do gesto do seu filho Francisco no jogo de juniores entre FC Porto e Benfica. Após o triunfo dos dragões nos Açores sobre o Santa Clara, por 2-0, o técnico portista considerou que o futebol português é "uma selvajaria".





"Hoje em dia é difícil lidar com tudo aquilo que gravita em torno do futebol. São as redes sociais, algumas pessoas mal-intencionadas que através da imprensa tentam criar confusão.... Aproveito para mandar beijo muito grande aos meninos do IPO do Hospital São João e aos meus filhos, porque a minha família sofre com isso", disse o Sérgio Conceição na flash interview.

"Às vezes as pessoas não têm respeito. Tenho vivido alguns momentos difíceis ao longo dos últimos anos e só com uma grande família e grandes princípios que os meus pais me passaram é que conseguimos ultrapassar algumas coisas", acrescentou o técnico do FC Porto.



Análise ao jogo



"Sabíamos que era um jogo difícil, frente a uma equipa que tem qualidade individual, uma boa dinâmica coletiva e é muito bem orientada. Tínhamos de estar a nível elevado e foi um jogo onde o impacto físico também foi importante. Nos últimos jogos o Santa Clara tinha jogado com losango no meio-campo e era importante dar velocidade nos corredores para conseguir variações e explorar o lado contrário. Penso que fizemos isso bem e o primeiro golo é prova disso. Os jogadores interpretaram bem a força do Santa Clara e estão de parabéns. Fizemos um bom jogo. Não foi espetacular, mas foi de entrega de determinação, com grande espírito."



Ausência de Uribe



"Estava com dores na face posterior da coxa, achámos por bem não arriscar e não foi aquecer. Há jogadores com alguma fadiga, hoje era importante ter laterais que se projetassem bem, como o Manafá. Temos de fazer essa gestão. Treinamos com os jogadores todos os dias e às vezes as pessoas acham estranha uma outra outra opção, mas mais do que nós [treinador e jogadores] ninguém quer ganhar."