Sérgio Conceição fala em "vitória justa": «Podíamos ter feito mais golos»

Sérgio Conceição admitiu que o FC Porto melhorou muito após o intervalo, o que permitiu aos dragões conquistarem uma "vitória justa" diante do V. Guimarães e reduzir o atraso para o líder Sporting.





"A primeira parte não foi boa, apesar de tentarmos. Penso que no início de construção estávamos com muita gente baixa, esticávamos o jogo demasiado cedo, perdíamos os duelos ou as segundas bolas e a equipa estava constantemente em dificuldade para controlar o jogo. Retificámos algumas situações ao intervalo e depois o jogo teve só um sentido. Podíamos ter feito mais golos, criando e estando muito bem nas saídas por fora, a encontrar espaços dentro. A 2.ª parte foi de acordo com o que tínhamos preparado. Também temos de dar mérito ao Vitória pela organização nos primeiros 45 minutos, mas fomos uns justíssimos vencedores, não com grande espetacularidade, mas a vitória foi justa. Podíamos fazer mais um ou outro golo", analisou o treinador do FC Porto, na 'flash-interview', à Sport TV."Preferia estar à frente, não me importava. Temos de jogar os nosso jogos, ganhar pontos e no final far-se-á as contas. Esta fase do campeonato está difícil, as equipas lutam por objetivos e sinceramente fica mais difícil ganhar jogos. As equipas que lutam pelo campeonato tê tido dificuldade em ganhar. Temos de nos focar e correr atrás do prejuízo, mas preferia estar à frente".