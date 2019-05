Sérgio Conceição falou com adeptos no Funchal e agradeceu apoio

Dezenas de adeptos apoiaram FC Porto à chegada à Madeira Dezenas de adeptos apoiaram FC Porto à chegada à Madeira

Cerca de 80 a 90 adeptos do FC Porto marcaram presença este sábado à tarde, no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo, para incentivar a equipa portista. Os dragões, que viajaram em voo fretado, chegaram sensivelmente à hora prevista e rumaram de imediato ao hotel, no Funchal, onde ficam instalados até o jogo com o Nacional.Pinto da Costa liderou a comitiva e Alex Telles, Pepe e Marega foram os mais solicitados para dar autógrafos e tirar fotografias.À chegada ao hotel, a comitiva deparou-se novamente com a presença de alguns adeptos, que estiveram mesmo à conversa com Sérgio Conceição, mostrando o seu apoio à equipa para o encontro de domingo na Choupana.