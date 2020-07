Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sérgio Conceição faz história no clássico com o Sporting Vai cumprir o 100.º jogo pelos dragões no campeonato. Tem 79 por cento de vitórias e prepara-se para conquistar o segundo título





• Foto: José Gageiro