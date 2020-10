Sérgio Conceição: «FC Porto foi grande em Alvalade e frente ao City, mas vivemos de pontos»

Sérgio Conceição não tem dúvidas que só há um caminho, depois de nos últimos três jogos o FC Porto não ter conseguido ganhar os jogos. Frente ao Gil Vicente, esta sábado no Dragão, o técnico acredita que será diferente.





"Como se dá a volta?: Ganhando amanhã. É o primeiro passo para se dar a volta. Não podemos andar a trabalhar mais ou menos ou estar motivados ou não por causa de um resultado. Sabemos qual o nosso caminho. Cabe-nos ter confiança no trabalho e no que os jogadores podem fazer. E ir à luta", afirmou, sublinhando "em muitos momentos direi que fomos um grande FC Porto em Alvalade e temos também a ideia que fizemos o mesmo com o City. Não vivemos de vitórias morais, vivemos de pontos. A melhor maneira de dar a volta é ganhar."Questionado se este ano, o FC Porto terá de jogar o triplo para revalidar o título, o técnico diz que é preciso é encontrar soluções."Não tem de jogar o triplo, temos é de encontrar soluções para ganhar jogos. O ano passado jogámos muito, houve jogos muito interessantes, mas estar constantemente a jogar assim... este ano temos de encontrar nuances para surpreender os adversários", referiu.