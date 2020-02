Sérgio Conceição: «Ficámos sem saber o que fazer e queria acalmar o Marega»

Na conferência de antevisão ao Bayer Leverkusen-FC Porto de amanhã, Sérgio Conceição falou também dos insultos racistas a Marega em Guimarães e da forma como ele e os jogadores reagiram ainda a quente.



FC Porto candidato a vencer a prova:





"Nós temos o clube que sempre tivemos. Um clube histórico, ganhador, que nos últimos quase 40 anos ganhou muitos títulos nacionais e internacionais. As equipas passam por diferentes momentos na época. O fim da Taça da Liga foi negativo, com a perda de um título, e agora estamos no caminho normal de sermos candidatos ao campeonato e estamos na final da Taça de Portugal. Agora, neste momento, estamos focados unicamente neste jogo de amanhã.""Temos um jogo de Liga Europa, um jogo extremamente difícil, estamos a falar de duas equipas de Champions. É um adversário extremamente difícil de defrontar, tem características que são muito interessantes e que se não tivermos um bocado melhor no que foi uma fragilidade ao longo desta época, podemos sofrer. Temos a consciência de que vamos ter dificuldades, mas eles também. Nós estamos num momento em que recuperámos pontos para o rival, conseguimos mais uma final, mas o futebol é o momento e o momento será amanhã. Temos de dar uma boa resposta""Entrada ou saída deste ou daquele jogador, é não haver consenso e união na crítica ao racismo. Vamos ver uma coisa, já ouvi muita gente a dar lições de moral. Temos um balneário unido, solidário, a remar para o mesmo lado. Não interessa cor da pele, cabelo, somos uma família. Partindo deste princípio, pergunto quantos jogadores e treinadores sabem dos regulamentos? Temos um caderno de esquemas táticos, não de regulamentos. Ficámos sem saber o que fazer e queria acalmar e estar com o Moussa Marega. Isso é que é importante referir. O clube já fez um comunicado, o senhor presidente já falou sobre isso e não me vou alongar mais sobre um tema que me enoja."