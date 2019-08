Sérgio Conceição: «Fio da navalha? Só quando trabalhava com o meu pai nas obras»

Sérgio Conceição garante que o FC Porto não vai ter nem mais nem menos motivação para o jogo de amanhã com o Krasnodar, depois da derrota para a Liga, em Barcelos. O treinador assegura, porém, que o grupo está focado neste segundo jogo com os russos e determinado em avançar para a fase de grupos da Champions.





"Nós não dependemos da chuva, do vento ou do estado do terreno para nos dar mais motivação, dependendo disto ou daquilo. Temos naturalmente que ter motivação para jogar com um adversário que nos permite avançar em direção da nossa ambição de estar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Não gosto de ser normal, não gosto de ser politicamente correto. Vamos ter a responsabilidade de ganhar o jogo. Fio da navalha? Estava no fio da navalha quando tinha doze anos e trabalhava com o meu pai nas obras. Tinha um fio na garganta porque era difícil arranjar comida para comer.""No fio da navalha estão normalmente as equipas que querem lutar por títulos, vamos estar amanhã, queremos naturalmente estar na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas temos de ultrapassar os adversários e o e amanhã vai ser extremamente difícil. É nesse sentido que estamos focados. Aquilo que se passou neste fim de semana não foi positivo, mas sem baixar a cabeça, sabendo o que se está a passar no momento. Conscientes daquilo que vamos encontrar amanhã."

Krasnodar vai correr mais riscos?

"Vamos ter um adversário que não vai ser diferente daquilo que habitualmente é. Estamos preparados para vários cenários, estamos em vantagem, ganhamos por 1-0 na primeira mão, mas é um resultado enganador. Temos de entrar de forma a que essa vantagem não se sinta, temos de partir para o jogo como se estivéssemos empatados. Sabemos aquilo que o Krasnodar pode fazer, temos conhecimento daquilo que foram os jogos que fizeram, dos jogadores que compõem o seu plantel. Estamos preparados para todos os cenários. Depende de nós e da leitura que fazemos do jogo."