Sérgio Conceição firme na luta pelo título: «Temos de acreditar que é possível»

O FC Porto foi a última equipa da frente a entrar em campo nesta jornada da Liga NOS, jogou diante do Nacional já a saber o resultado dos rivais, mas Sérgio Conceição assegura que não era mais ou menos importante ganhar tendo isso em conta. Na ótica do técnico portista é imperativo vencer todos os jogos até final, de forma a manter-se bem vivo na perseguição ao líder Sporting, que está a 6 pontos quando faltam disputar sete rondas.





"É muito importante ganhar os jogos que falta. Era este o jogo que tínhamos. Sabíamos de todo o contexto. Estou a dizer aqui frente às câmaras o que disse ao grupo. Não há duas mensagens. Estávamos precavidos para a dificuldade do jogo. Sabíamos que o Nacional ia dar tudo para dificuldades. Temos de olhar para nós, ganhar, correr atrás do prejuízo. Temos de acreditar que é possível e para ser possível não podemos perder pontos", frisou o treinador portista, à SportTV.Questionado sobre a carga de jogos, que em teoria deveria ser reduzida pela saída ds Champions, Conceição assumiu novamente que é algo que deve ser repensado. "Tem sido assim. Já falámos da calendarização, do que é uma equipa que representar o futebol português lá fora e da forma como o fez... É preciso alguma proteção a essas equipas. Podia também falar de outras, das que estiveram na Liga Europa. É necessário repensar aquilo que é o nosso futebol, o calendário e outras situações que já falei. Tem sido extremamente desgastante. Quer queiramos, quer não, chegámos à final four da Taça da Liga, às 'meias' da Taça de Portugal, tivemos perto das 'meias' da Champions. Estivemos em todas as frente e estamos nesta, que é o nosso principal objetivo. É desgastante, temos de aceitar, temos de olhar para a frente, para todos jogos da mesma forma, sabendo do desgaste e da fadiga natural por tantos jogos em pouco tempo", concluiu.