Sérgio Conceição: «Fizemos muitas coisas bem hoje»

Naturalmente satisfeito com aquilo que o FC Porto fez no Bonfim, com uma vitória por 4-0, Sérgio Conceição assumiu que os seus pupilos alcançaram uma atuação muito bem conseguida, isto numa tarde na qual se mostrou também satisfeito pelo final da série de jogos seguidos a sofrer golos.





"Foi um jogo muito bem conseguido. Penso que controlámos sempre o jogo, com muita mobilidade, com os jogadores a terem disponibilidade para ter bola, mudando um ou outro pormenor no que foi a nossa estratégia. No último jogo o Vitória tinha jogado com três centrais e percebi que podia ser assim. Tentei tirar essas referências, colocando o Corona atrás do Soares, com Otávio e Díaz muito móveis. Com essa mobilidade chegámos várias vezes ao último terço com perigo. O resultado acaba por demonstrar o que digo", começou por analisar, à SportTV."Tínhamos preparado a equipa com um jogador do lado direito que percebe o que é ter de ir para dentro, com o Otávio. Na esquerda mantivemos o Luis Díaz aberto, pois trata-se de um jogador muito capaz e forte no um para um, algo que temos de potenciar. A intenção era alargar a frente de ataque, permitindo que o Díaz tivesse lances de um para um. Tudo o que foi preparado foi em função do Vitória, uma equipa que tem dado uma boa imagem""Temos consciência de que tem a ver com o processo defensivo da equipa. Por vezes temos tendência de olhar só para a defesa e para o guarda-redes, mas não é assim. Tem a ver com a dinâmica de todos os jogadores, que são importantes quando não temos bola. Há sempre sempre coisas a melhorar. Cada jogo dá-nos problemas que procurámos trabalhar, para sermos mais fortes. Essa é a base para se ser consistente para ganhar. Estamos atentos aos golos sofridos, percebemos as origens e trabalhá-los em cima disso, assim como trabalhamos em cima das coisas boas. E hoje fizemos muitas coisas bem""O jogo com o Viseu [Taça de Portugal] é importante na terça-feira"