Sérgio Conceição: «Foco no trabalho, dragões juntos são muito fortes»

A pré-época do FC Porto começou há uma semana e Sérgio Conceição ainda não fez um balanço de como estão a decorrer os trabalhos mas este domingo deixou uma mensagem. "Foco no trabalho. Dragões juntos são muito fortes", escreveu no Instagram.Os dragões iniciaram os trabalhos na última segunda-feira e sábado fizeram um jogo-treino com o Águeda. Jesús Corona foi a grande figura ao fazer um hat trick no triunfo por 6-0.A decisão mais surpreendente de Sérgio Conceição no teste com o Águeda foi a colocação de André Pereira como lateral-esquerdo. O ponta-de-lança foi sacrificado a atuar fora de posição pela falta de recursos nesta fase madrugadora dos trabalhos. Todavia, tratou-se igualmente de um sinal do técnico que confirma a falta de espaço para André Pereira no plantel. Está a ser trabalhada uma solução que permita ao avançado, de 24 anos, sair para poder evoluir competindo com maior frequência.