Sérgio Conceição foi eleito o melhor treinador da Liga no mês de dezembro, vencendo assim o prémio Vítor Oliveira. O técnico levou o FC Porto a vencer os três jogos que disputou nesse período, frente a Tondela, Nacional e V. Guimarães.





Sérgio Conceição foi o mais votado pelos colegas de profissão, com 28% dos votos, superando Emanuel Ferro (21%), do Sporting, e Carlos Carvalhal (17%), do Sp. Braga. O treinador dos dragões recebeu o prémio esta quarta-feira no centro de treinos do FC Porto, no Olival.Trata-se do quarto galardão para os dragões neste mês, depois de Sérgio Oliveira ter sido eleito o melhor jogador e o melhor médio e Taremi o melhor avançado.(notícia atualizada às 19h41)