Sérgio Conceição foi expulso e não foi à conferência

Sérgio Conceição foi expulso pouco depois do segundo golo do Sp. Braga, por protestos. O treinador do FC Porto, que já tinha visto amarelo na primeira parte por contestar uma falta sobre Jesús Corona, viu a segunda cartolina e teve de deixar o jogo mais cedo.





A revolta de Sérgio Conceição com nova falta sobre Corona e o diálogo com o árbitro: «Eu também, eu também...» A revolta de Sérgio Conceição com nova falta sobre Corona e o diálogo com o árbitro: «Eu também, eu também...»

O técnico acabou também por não ir à conferência de imprensa, tendo sido Vítor Bruno a fazer a análise do encontro, na flash interview da Sport TV.