Continuar a ler

"Totalmente, em tudo. Quando estive na minha primeira passagem por jogador tínhamos 8 ou 9 jogadores da formação que tornavam o balneário um pouco mais fácil. Naquilo que é a metodolgia de treino as coisas mudaram e muito. Umas mudaram para melhor outras nem tanto. Encontrei um clube de topo ao nível dos diferentes departamentos e antigamente não era assim. Há muitos departamentos para que o jogador, não só no seu trabalho, mas também no que o envolve, possa render o máximo. No meu tempo era um bocadinho menos. Mas encontrei uma forma de trabalhar que não ia de encontro ao que queria… De exigência. Estou a falar até em relação ao nosso dia a dia, pessoas com quem trabalhamos no Olival. São pessoas maravilhosas, mas foi preciso mudar um pouco e nunca é fácil mudar."O objetivo deste clube será sempre ganhar títulos, nomeadamente o campeonato, ir o mais longe possível na Champions e ganhar as Taças. Para um clube como o nosso são esses os objetivos""Não sei… Se calhar é uma pergunta que os jogadores saberiam responder melhor do que eu. Hoje o jogador é diferente do de antigamente. As redes sociais, há muita gente à volta do jogador, distrai-se com alguma facilidade e perde o foco da profissão… E fica mais difícil de gerir. Sei que há esse selo do treinador disciplinador, exigente… Mas não tenho probelmas com isso, porque sou assim comigo mesmo.""Eu admito o erro no jogador. Não admito é que cometa o mesmo erro duas vezes. Aí é patetice. Eles perceberam que o erro faz parte da vida, mas quando se comete o mesmo duas vezes já não gosto. O Soares errou, assumiu-o, pediu desculpa aos colegas e à equipa técnica e a partir desse momento, por decisão minha e do plantel, foi reintegrado. Claro que tenho muitas conversas particulares, em que nem os meus adjuntos assistem, mas depois há conversas de grupo que normalmente são muito interessantes. Toda a gente tem oportunidade de se exprimir"