Conceição: «É impossível uma equipa ter o jogo na mão durante 90 minutos»

Sérgio Conceição considera que a consistência foi a principal arma do FC Porto na vitória caseira sobre o Santa Clara (). O treinador dos dragões ficou satisfeito com a exibição da sua equipa, dizendo que há mais gente no plantel que merece ter mais oportunidades. O técnico explicou ainda a saída de Jesús Corona."Fizemos um jogo consistente. Fomos uma equipa madura, que sabia o que queria. Percebemos o que tínhamos de fazer para criar dificuldades defensivas ao Santa Clara. Fizemos dois golos, mas podíamos ter feito mais. Fizemos um bom jogo, não tivemos grandes problemas a nível defensivo. Foi um jogo consistente da nossa parte.Tirando os primeiros dez minutos da segunda parte controlámos o jogo. É impossível uma equipa ter o jogo na mão durante 90 minutos, o adversário também joga e tem qualidade. Quando tivemos de defender estivemos bem organizados.A competição entre os avançados é saudável, temos de ver sempre o que o jogo pede. Se o jogo tivesse quatro ou cinco substituições eu ficava contente porque há muita gente que merece jogar. Temos muitos jogos e todos vão ser importantes. É importante que todos estejam comprometidos com a equipa.O Corona saiu porque estava com fadiga, o Mbemba faz muito bem aquela posição. Para o jogo de quarta-feira vai haver um onze que que eu penso que será o melhor", disse à Sport TV no final do jogo.