Sérgio Conceição: «Foi um jogo entretido mas faltou-nos alguma consistência»

Sérgio Conceição considerou justo o triunfo do FC Porto sobre o Moreirense (3-0). À Sport TV, o treinador portista apontou alguma falta de consistência em alguns momentos mas, no geral, gostou da exibição da sua equipa.





"Tivemos mais ocasiões de golo. Foi um jogo entretido mas faltou alguma consistência, num jogo algumas vezes partido, com momentos que não me agradaram muito e outros interessantes, nomeadamente encontrar entrelinhas o Taremi e o Corona, e quando isso acontecia criávamos situações de perigo. Houve outras em que complicámos o que era fácil, mas foi justo e se fizéssemos mais um golo ninguém se admiraria. O adversário esteve controlado, salvo uma ou outra saída rápida. O adversário também joga e defende. Marcámos o 1-0 e podíamos ter chegado ao intervalo com um resultado mais volumoso. Fomos depois à procura do segundo golo, que apareceu tarde. Um jogo controlado, bom jogo, nada espectacular, mas satisfeito pela vitória", começou por dizer Conceição."Senti que o Marega não estava tão bem no jogo e meti o Toni [Martínez]. Depois houve algum cansaço do Corona, do Luis Díaz e do Mehdi [Taremi]. Foi fazer a gestão da melhor forma.""Vamos à procura do nosso lugar, somos os campeões nacionais e temos de ir à procura do primeiro. É jogo a jogo, olhando para cada um como uma final. Nós é que estamos a correr atrás do prejuízo e não podemos perder mais pontos. É uma maratona mas estamos preparados."