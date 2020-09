Sérgio Conceição: «Foi uma segunda parte à FC Porto»

O FC Porto foi este sábado ao Estádio do Bessa golear (0-5) o Boavista, num encontro em que todos os golos portistas surgiram apenas na segunda parte.

No final do encontro, Sérgio Conceição elogiou a prestação da equipa, afirmando que as alterações de pequenos pormenores, sobretudo ao nível defensivo, foram fundamentais para a resposta forte dada nos últimos 45 minutos de jogo.

"A diferença teve a ver com a forma como definimos a entrada do último terço, na primeira parte também podíamos ter feito o golo. É verdade que o Boavista também conseguiu sair algumas vezes, mas mais por demérito nosso do que propriamente mérito deles. Lembro-me de um remate [à baliza do FC Porto], mas não me lembro de ter criado perigo", começou por dizer o técnico em declarações à Sport TV.

Correções ao intervalo foram fundamentais

"Corrigimos algumas situações que não estávamos tão bem em termos defensivos e foi extremamente importante para depois ferirmos o adversário, foi uma segunda parte à FC Porto, à imagem do ano passado. Lembro-me de uma situação que o Marchesín fez uma boa defesa apenas na segunda parte, nada mais. Golos fantásticos, bonitos, trabalhados e que os jogadores interpretaram na perfeição. Houve momentos de alto nível, ao nível do jogo jogado."

Entrada de Luis Díaz determinante na manobra ofensiva

"Foi importante pelas suas características e também com Otávio no corredor central. Houve duas situações em que o Mateus não esteve tão bem no jogo, nada tem a ver com a qualidade ou não dele."

Lance de laboratório que deu origem ao 4.º golo da equipa

"Nós trabalhamos, penso que toda a gente sabe da importância desses momentos no jogo. Trabalhamos esses lances ao pormenor."

Resultado final

"Gosto de ganhar, principalmente. Há jogos em que não se consegue concretizar as oportunidades que se criam e hoje fomos particularmente felizes nesse aspeto", concluiu.