Sérgio Conceição: «Foi uma semana difícil»

Satisfeito pela vitória sobre o Aves, Sérgio Conceição enalteceu as dificuldades encontradas diante dos avenses, numa atuação que mereceu os seus parabéns do técnico portista. Tudo isto numa "semana difícil", marcada pela situação a envolver Iker Casillas, guarda-redes espanhol ao qual, admite, a vitória foi dedicada pelo grupo."Era um jogo difícil. Não podemos esquecer que a partir da chegada do Augusto Inácio este Aves, creio eu, não tinha perdido nenhum jogo fora. É uma equipa que sabe o que quer, que mete muita gente atrás da linha da bola. Não fica fácil se não houver alegria no jogo, uma dinâmica forte naquilo que é a circulação da bola. Tínhamos trabalhado dentro do bloco baixo que íamos encontrar, com alguns movimentos na frente para tentar surpreender o Aves. O primeiro golo surge num lance desse género. De qualquer das maneiras, houve um comportamento posiitivo e os jogadores estão de parabéns""Foi uma semana difícil e esta vitória é do Iker, a quem mandamos um abraço. Estamos todos juntos. Neste tipo de situações não há clubes. Há pessoas, e prova disso são as manifestações de apoio que ele teve. Obviamente que nós, que estamos com ele há dois anos, sentimos muito isto, porque além de ser um campeão e um grande jogador, é também um excelente ser humano""É importante pelo sacrifício dele, pois é um jogador que deu tanto. Foi só o melhor marcador do FC Porto na temporada passada. É importante para ele e também para o grupo. O Abou é muito acarinhado no balneário e todos estão muito contentes por ele, pelo seu regresso. A forma ideal há-de surgir com o tempo, mas o mais importante foram os minutos""Temos de fazer o nosso trabalho, focar-nos em nós. Há 6 ponto em disputar, queremos ganhá-los. O campeonato será disputado até ao fim e o que temos de fazer é dar uma resposta positiva e olhar para os jogos com foco total. E não pensar nos outros, mas no que temos de fazer"