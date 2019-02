Sérgio Conceição foi ver o filho jogar

Depois do treino de ontem, que decorreu de manhã, no Olival, Sérgio Conceição deslocou-se a Chaves para assistir ao vivo ao jogo do seu filho mais velho. O lateral-direito, de seu nome também Sérgio Conceição, joga na equipa satélite dos flavienses, que ontem acabou por ser derrotada pelo Felgueiras (0-1) na 23ª jornada da Série A do Campeonato de Portugal. O técnico azul e branco fez-se acompanhar pelos seus outros três filhos já jogadores de futebol, no caso Moisés (sub-19 do Feirense), Rodrigo (equipa B e sub-23 do Benfica) e Francisco (sub-17 do FC Porto).

Quanto ao apronto de ontem dos dragões, não se verificaram alterações no boletim clínico em relação ao dia anterior. Danilo e Aboubakar fizeram treino condicionado e ginásio e Marega trabalhou integrado com limitações.