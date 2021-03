Sérgio Conceição: «Fomos buscar aquilo que é o ADN do FC Porto»

Naturalmente satisfeito pelo apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição deixou rasgados elogios aos seus jogadores pela forma como se bateram no duelo diante da Juventus.





"Tenho um grupo de jogadores bravos, que interpretaram muito bem o que tínhamos pensado para o jogo. Diante de uma grandíssima equipa, com jogadores de nível altíssimo. Tínhamos de estar preparados para sofrer, mas também para criar dificuldades à Juventus. Foi isso que se passou no jogo. Na nossa missão defensiva e ofensiva fomos uma verdadeira equipa. Estamos de parabéns. Foi um trabalho fantástico. Não é fácil, depois de aos 55 minutos o Taremi ser expulso... Fomos buscar aquilo que é o ADN do FC Porto. Além da organização e determinação no jogo, que não é fácil, pois sofremos os dois golos, nunca deixámos de acreditar. Esse é o verdadeiro ADN do FC Porto. Os jogadores estão de parabéns, porque fizeram um jogo fantástico nesse sentido", disse, à TVI24.Em Turim, o FC Porto atuou mais de uma hora com dez elementos e aí, assume Conceição, nenhuma equipa pode estar preparada para tal, mas também é aí que se tem de 'puxar' pelo espírito de sacrifício e também pela inteligência. "Nunca preparamos a equipa para ficar com menos um. Sabemos, até porque neste período temos sido mais massacrados com essas expulsões - em jogos que tínhamos controlados e acabámos por empatar. Hoje tiveram uma inteligência... No fundo, muitas vezes além do espiríto de sacrifício, é preciso inteligência para ver o que o adversário faz. Uma equipa que tem muita qualidade, que chegava com facilidade, com gente forte no jogo aéreo, era preciso estar precavidos para isso. É normal sofrer contra uma equipa destas. O que mais realço foi que criámos oportunidades para golos, mesmo com dez. Isso mostra competência e a competitividade da equipa".Sérgio Conceição falou ainda da forma como motivou os jogadores no final dos 90 minutos e revelou o 'combustível' para ir ainda mais além. "Disse que era preciso organização, jogar mais cada um naquilo que é a sua essência, a paixão pelo jogo, por estarem a disputar os 'oitavos' da Champions. Foi pouco publicitado em Portugal que estávamos na Champions, a defrontar a Juventus em Turim. Dando uma olhadela aos jornais desportivos, se não estivesse atento às letras pequenas não sabia que jogava com a Juventus. É nessa situações que encontramos força. Na região norte, no FC Porto e que faz orgulhar todos os portugueses."