Sérgio Conceição: «Fomos inteligentes a ver o que o jogo estava a pedir»

Naturalmente satisfeito com o triunfo sobre o Olympiacos, Sérgio Conceição assumiu que este resultado foi importante na corrida ao apuramento para a próxima ronda da Champions, especialmente pela forma como a equipa do FC Porto se apresentou diante da formação grega.





"Missão cumprida contra uma equipa competitiva, que está habituada a ganhar e a este tipo de palco que é a Champions. Foi importante sermos consistentes e sólidos, a defender e a atacar. Percebemos o que o jogo estava a pedir e os jogadores, os titulares e os que entraram, estão todos de parabéns. Houve um momento em que foi nítido que precisávamos de mais músculo no miolo para a consistência da organização defensiva. Daí as substituições, mas a equipa interpretou bem as necessidade e vencemos por esse motivo. Não estivemos tão bem na pressão alta. No primeiro tempo o Fábio Vieira não esteve tão enquadrado como o pretendido nesse contexto defensivo e sentimos dificuldades. Na segunda parte foi normal a reação do adversário a querer chegar ao empate e nós a defender com segurança e a ajustar para manter a consistência e poder chegar mais à frente. As mexidas foram felizes e o segundo golo é mais do que justo", começou por analisar o técnico portista, à Eleven Sports."A boa agressividade faz parte do jogo. Havia duas características importantes para este jogo. Acelerar, meter velocidade com bola e, sem bola, colocar essa agressividade em prática, porque era um adversário mais fresco e que é forte nos duelos. Fomos inteligentes a ver o que o jogo estava a pedir e fomos felizes""Foi muito importante ter adeptos. Entrei no estádio com muito poucos, mas mesmo assim deram o calor dos habituais 45 mil que costumam estar presentes e daí o meu agradecimento a quem veio com mau tempo e dentro de uma realidade muito difícil para a sociedade."