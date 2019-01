Sérgio Conceição: «Fomos mais fortes e merecíamos ganhar»

Sérgio Conceição e a tentativa de agressão do seu adjunto: «Ainda não vi nada...» Sérgio Conceição e a tentativa de agressão do seu adjunto: «Ainda não vi nada...»

Conceição: «Sporting não precisava dos jogadores do FC Porto para levantar o troféu» Conceição: «Sporting não precisava dos jogadores do FC Porto para levantar o troféu»

Sérgio Conceição, treinador FC Porto, considera que o FC Porto merecia ter conquistado a Allianz Cup, frisando que os dragões foram superiores ao Sporting, pese o facto de terem perdido nos penáltis "Todas as derrotas são difíceis de engolir, principalmente quando sentimos que fomos mais fortes e que merecíamos ganhar. Houve uma primeira parte que não foi muito bem jogada, com equilíbrio, mas sempre com um ascendente do FC Porto e com uma boa oportunidade pelo André Pereira. Na segunda parte não houve um remate do Sporting enquadrado, além do penálti que deu o empate. Fomos superiores frente a um Sporting a quebrar o ritmo e a intensidade do jogo, arrastando-o para o levar para as grandes penalidades. Custa perder desta forma, pois era um título que queríamos conquistar. Não o conseguimos e há que seguir em frente e já pensar no jogo com o Belenenses, quarta-feira, para o campeonato, que é o nosso principal objetivo."Treinamos todos os pormenores e todas situações, nomeadamente, os penáltis, a dinâmica ofensiva, a finalização e as situações defensivas. Mas, depois, o jogo pode ditar outra coisa diferente do que preparámos nos treinos. Nestes jogos, o FC Porto foi sempre superior, mas, depois, o que conta é o resultado e por isso ganhou o Sporting."Não ficámos porque não era preciso, não eram os jogadores do FC Porto que iam levantar a Taça.""Imprimimos sempre um ritmo alto no jogo, mas, muitas vezes, tal foi quebrado com faltas. Umas justificavam, outras não. Mas não houve polémica com a arbitragem. O árbitro quis segurar o jogo, mas parou em demasia. Agora é olhar para frente e já para o próximo jogo. Havia pessoas a bater-nos palmas e esperam uma resposta muito positiva já no próximo jogo"