A conquista do título pelo FC Porto abriu as portas do mercado para Sérgio Conceição, mas em relação ao futuro o técnico portista nada diz para lá do que fará... amanhã."Não me passa nada pela cabeça. O meu futuro próximo é ir amanhã ao Olival e entregar o relatório ao presidente", disse o técnico, que depois deixou uma garantia. "Não tive propostas, para já ainda não. Fala-se muito, mas como disse e vou voltar a repetir… Todas pessoas que estão aqui estão sujeitas a isso. Acabei a época, tive a preocupação de ficar mais uns dias a trabalhar. Ausentei-me e fui para fora, voltei ontem, ainda não tive a oportunidade de estar com o presidente para falar disso".Conceição falou ainda dos possíveis regressos de jogadores que estiveram emprestados e admitiu que esteve atento a todos. "Isso faz parte do relatório. Nós vimos quase 90 jogos em Portugal. Obviamente tivemos a preocupação de os vermos… O Chidozie fez uma época muito boa, o Mikel também foi muito interessante, o André Pereira teve meio ano, o Galeno e o Varela também fizeram… Quero que esses jogadores façam pré-época do FC Porto."

Autor: André Monteiro