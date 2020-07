Sérgio Conceição garante foco para visita a Tondela: «Ainda não somos campeões de nada»

Sérgio Conceição garantiu esta quarta-feira que o FC Porto está focado em obter os três pontos na visita a Tondela mas alertou que a equipa tem de "estar ao melhor nível". Na antevisão ao duelo da 31.ª jornada, agendado para as 19h15 de quinta-feira, o técnico assumiu ainda que o facto de o título estar muito perto de ser alcançado não tem tido qualquer influência no grupo de trabalho.





"O Tondela é uma equipa interessante. Explora bem o avançado que tem e os corredores laterais, defende bem. Temos de estar ao nosso melhor nível para conseguir os 3 pontos. E é dessa forma que preparámos o jogo. Paciência? Temos de ter bola e tê-la com objetivividade. Umas vezes é preciso ter mais tempo de posse de bola, outras vezes jogar mais direto. Depende do adversário. No fim do jogo com o Belenenses SAD eu disse que sabemos jogar, e bem, por dentro, jogar também na verticalidade e nas laterais. Cabe-nos forçar uma destas possibilidades. O Tondela sabe bem onde posicionar-se, num bloco médio, médio baixo, torna-se agressivo a partir dos laterais. Cabe-nos ter argumentos para desmontar porque somos a equipa teoricamente mais forte e que está a lutar pelo campeonato", afirmou Sérgio Conceição."Têm sido dias normais de preparação. Estamos focados em ganhar o nosso jogo e o que se fale além disso não entra e não é falado por ninguém aqui dentro. Não quer dizer que não pensamos no título desde o 1º dia, que não pensamos no sucesso... Mas temos vivido da mesma forma, com responsabilidade e atitude naquilo que é o trabalho. Não muda nada. Estamos focados só no próximo jogo e no jogo difícil que vamos ter. Nada do que possam dizer vai mudar isso, mas compreendo as vossas questões em querer saber qual é o ambiente neste momento. Ainda não somos campeões de nada, podemos ser se ganharmos os dois próximos jogos", acrescentou o técnico dos dragões.