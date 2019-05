Sérgio Conceição garante que continua no FC Porto: «Isso nem é questão»

Sérgio Conceição será o treinador do FC Porto na próxima temporada. Em declarações à RTP o técnico colocou um ponto final na especulação em torno do seu futuro, garantido que a continuidade não vai depender do resultado da final da Taça de Portugal.





"Não. Depois desse jogo vou ficar a trabalhar mais uma semana, tenho de entregar uns documentos à direção, mais precisamente ao presidente, ao que se seguirão três semanas de férias. A seguir a isso começo a trabalhar a época 2019/20 aqui, no Olival", frisou.Vai então continuar no FC Porto, independentemente do que acontecer na Taça? "Isso nem é questão. Um clube como o FC Porto tem de pensar mais além do ganhar um segundo título. Ganhámos o Campeonato Nacional no ano passado; fizemos uma boa campanha na Liga dos Campeões mas acho que isso por si só não basta, porque há a Taça da Liga e a Taça de Portugal para se ganhar. Este ano temos muita vontade de conquistar um segundo título, ganhámos a Supertaça no início do ano, perdemos o campeonato e queremos muito vencer a Taça de Portugal."