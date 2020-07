Sérgio Conceição: «Recebi mensagens que roçaram o insulto»

Sérgio Conceição garante que a chave para o título do FC Porto foi a crença do grupo, mesmo quando já poucos adeptos acreditavam na conquista.





Sérgio Conceição ao rubro com os adeptos: as imagens do interior do carro do treinador

«Sérgio Conceição leva a peito as críticas e tem vasta equipa que lhe faz chegar clipes das declarações»

"Foi fundamental aquilo que é a minha essência: ser genuíno, perceber que faltavam muitas jornadas para acabar o campeonato, mesmo sabendo que estávamos a passar por momentos muito difíceis e que a maior parte das pessoas, e falo mesmo de muitos adeptos, já tinham deixado de acreditar. Recebi mensagens nesse sentido, que roçaram o insulto, mas agora estou aqui, e posso dizê-lo, com muito orgulho de representar este clube e estas cores que me dizem tanto. No fundo, não fui mais do que tinha de ser, percebendo que a minha forma de estar e de pensar é exatamente a mesma de grandes homens que passaram por este clube e fizeram do FC Porto um clube ganhador, como é o caso o nosso presidente", afirmou o técnico, ao Porto Canal, sublinhando que essa resiliência foi a chave do sucesso."A partir desse momento os jogadores entenderam que o líder, o timoneiro da equipa, acreditava verdadeiramente e não era bluff. Se há uma coisa que os jogadores são hoje é muito perspicazes e muito inteligentes naquilo que é essa perceção de quem está à frente e a liderar a equipa, mas também da qualidade do trabalho. Hoje em dia estão muito mais dentro daquilo que é o jogo e daquilo que é o futebol do que antigamente. Antigamente havia outras coisas que eram fundamentais e importantes como essa tal mística que existia. Hoje, se calhar, um bocadinho menos, mas têm outras coisas importantes que são positivas e que são boas. Eles perceberam que o que eu estava a dizer era de uma forma verdadeira e que acreditava verdadeiramente que ainda podíamos lutar pelo campeonato, perante as adversidades e todas as dificuldades que estávamos a passar momentaneamente, mas isso faz parte daquilo que é o futebol. Não fui apenas eu, fui eu e mais alguns, porque nesta casa ninguém desiste, estamos todos muito focados no nosso trabalho", destacou.Ainda assim, Conceição reconhece que o FC Porto chegou a passar por situações complicadas."Obviamente passámos por momentos muito difíceis, como foi aquele período de janeiro, quando perdemos um jogo importante em casa, com o Braga, e depois perdemos a final da Taça da Liga, mas fomos à luta e estamos na luta, porque ganhámos o campeonato e estamos na final da Taça de Portugal. Disse aos jogadores na roda no final do jogo [contra o Sporting], e devo confidenciar isso, para desfrutarem hoje [ontem], porque nas próximas horas e nos próximos dias vamos começar a preparar a final da Taça de Portugal", concluiu.