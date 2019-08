Sérgio Conceição: «Há sinais que as coisas vão ser diferentes»

Sérgio Conceição destacou a atitude da sua equipa e também dos adeptos do FC Porto, na goleada caseira (4-0) ao V. Setúbal depois de uma semana difícil. À Sport TV, o técnico portista manifestou crença de que tudo irá melhorar a partir de agora."Sim, não sou muito destas coisas mas deixo uma palavra para jogadores e público numa semana difícil. Não estamos habituados a desaires, ainda por cima o último que nos custou a Liga dos Campeões. Dentro da dificuldade emocional do jogo, todos estão de parabéns. Entrámos muito bem no jogo, precavidos para a possibilidade do Vitória jogar com uma estrutura diferente. Entrámos agressivos, criando ocasiões no início, e houve um momento, em que há uma ocasião do Vitória, num corte infeliz do Danilo... Mas as coisas correram melhor, são sinais que sentimos que as coisas vão ser diferentes. Jogo bom da nossa parte, mas é o normal do FC Porto.""Nao podemos esquecer que alguns jogadores, como o Marega, quase não fizeram pré-época, o Uribe chegou há uma semana... é preciso saber controlar. Não somos equipa de controlar pela posse, de forma passiva, somos uma equipa agressiva de querer chegar logo à baliza adversária. Não fugimos a esse ADN.""Todos os jogos são difíceis, será contra um rival e iremos prepará-lo da melhor forma.""O Otávio estava para entrar mas quando fizemos dois golos seguidos pensei que seria importante dar minutos a outros. O Otávio é importantíssimo para nós e disse-lhe que não foi neste jogo mas se calhar será no próximo. Temos várias competições para disputar."