Sérgio Conceição: «Ideia estava na minha cabeça mas não tinha dito a ninguém»

Sérgio Conceição admitiu que trabalhou nos últimos dias uma estratégia tendo em vista a utilização de Aboubakar diante do Young Boys, contra quem o camaronês apontou dois golos no triunfo por 2-1 , para a Liga Europa. À SIC Notícias, o treinador do FC Porto destacou as vantagens que o atacante traz à equipa."Jogo extremamente competitivo, a estratégia tinha a ver com isso e os jogadores escolhidos também, tinha a ver com o impacto físico. Este Young Boys é uma equipa que joga de forma muito direta. Devíamos ter tido mais bola na primeira parte, devíamos ousar mais e ser mais imprevisíveis. A densidade de jogadores que eles metiam na zona da bola era grande e estávamos precavidos para isso. De qualquer forma, criámos duas ou três situações para empatar e houve um penálti claro sobre o Marega. Depois ao intervalo pedi coragem e mais ousadia no último terço."Foi o que estava a ser trabalhado. Foi o primeiro avançado a entrar no último jogo, já pensar no momento certo para lançá-lo. Estava na minha cabeça mas não tinha dito a ninguém. Era um jogo para ele, ele é muito forte fisicamente e precisávamos de gente com esta experiência no jogo.""Futebol é isso, é lutar até ao fim, acreditar no trabalho que desenvolvemos e acreditar na qualidade individual dos jogadores."