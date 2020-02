Sérgio Conceição: «Importante é estar em 1.º em maio»

Sérgio Conceição considera que a vitória deste domingo sobre o Portimonense é importante porque são mais 3 pontos, mas sublinhou as dificuldades encontradas, apontado para o final de campeonato e para o objetivo de conquistar o título nacional.





"Jogo difícil, perante um adversário que hoje jogou de forma uma bocadinho diferente, com uma equipa bastante alta e que defensivamente esteve sempre muito atenta. Apesar de termos tido 3 ou 4 situações de golo na 1.ª parte, o início da 2.ª parte não foi muito bom e por isso tentei mudar alguma coisa com a entrada de Nakajima e do Zé [Luís]. Criámos situações e o golo apareceu em cima dos 90'. Mérito dos jogadores", destacou o técnico portista."Olho para o jogo, para o adversário, para aquilo que o jogo pode dar e escolhi o que achei que era o melhor onze para este jogo. Preparamos jogo a jogo. Eram estes onze que me davam mais garantias para ganhar o jogo. Mas a equipa não são só os 11 que começam. Somos um grupo, não são só 11 jogadores", disse.Quanto à subida ao 1.º lugar, provisoriamente, Sérgio Conceição apontou para o final de campoenato:"Queremos ganhar e estar em 1.º em maio. Não dependemos de nós, mas fizemos o nosso trabalho, o nosso jogo perante equipa que deu muito trabalho. Estarmos em 1.º é pouco importante, o importante são os três pontos. Estamos na luta."