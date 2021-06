Sérgio Conceição: «Importante são os títulos que queremos e vamos ganhar»

Sérgio Conceição vincou a alegria que sente ao renovar com o FC Porto até 2024.





"Agradecer essa confiança depositada em mim e na equipa técnica, à direção e nação portista. Eu não falo há algum tempo, perdi o hábito, também li e vi que Sérgio exigia isto e aquilo… Eu não exijo nada, sou exigente por natureza. Porque estou num clube exigente, com o presidente mais titulado do Mundo, com muitos títulos nacionais, 7 títulos internacionais que honram a nação portista e Portugal, fomos em muitas situações o estandarte lá fora, clube que me obriga a ser melhor todos os dias e eu estou habituado a trabalhar com gente dessa. Quando o presidente me falou e falámos sobre a renovação, obviamente que há outras coisas muito mais importantes do que o dinheiro e o contrato. Conta sim o que é a minha, a nossa ambição, a dedicação ao clube, o que queremos todos os dias para sermos mais fortes e continuarmos a ser um clube vencedor", referiu.O treinador deixou o desejo de poder voltar a conquistar troféus e festejar com os adeptos."Aproveito para dizer que uma das minhas motivações é voltar a ter aqui os adeptos no estádios, hoje aqui representados pelo chefe da claque, grande vontade de estar com os adeptos, porque também me sinto um deles. Não me tira discernimento do trabalho, mas dá-me algo mais. Tenho orgulho enorme por estar aqui com o presidente, não só pelo que já fizemos mas pelo que queremos fazer no futuro. As vitórias diárias são importantes, mas mais importante são os títulos que queremos e vamos ganhar. Prometo aquilo que tive e fui e o que dei ao clube até hoje, exactamente o mesmo do que eu sou, muitas vezes não é fácil lidar comigo, acredito que sim, mas no meu horizonte está sempre uma coisa essencial, o sucesso do FC Porto em termos profissionais e é assim que continuarei a ser com equipa técnica, esperamos que daqui a três anos não por uma nova renovação mas por um mais um mandato do presidente que faz sempre falta ao clube", referiu.