Sérgio Conceição: «Incomoda-me ficar 18 dias sem jogar»

Sérgio Conceição afirmou não estar preocupado com o calendário apertado do FC Porto e diz mesmo que não gosta de estar tanto tempo sem jogar. Os azuis e brancos recebem amanhã os escoceses do Rangers, a contar para o Grupo G da Liga Europa, e o treinador dos dragões demonstra ter analisado ao pormenor a equipa de Steven Gerrard."Nem tudo foi mau. Houve muita coisa má, mas nem tudo foi mau. O mais importante para mim é o estado de espírito com que os jogadores encaram o jogo. Esse estado de espírito tem a ver com a mentalidade ganhador e determinação. Temos que ter o que tivemos na Holanda em alguns momentos: muita qualidade individual. Tivemos momentos interessantes. Mas as equipas não vivem só dos momentos em que o jogador tem a bola e isso está associado às fases em que a equipa não tem bola. E aí temos que ser mais equipa""Tradicionalmente, o futebol naquele país é um futebol aguerrido e com alguma agressividade. Temos que ser fortess nesses momentos, nos duelos e nas segundas bolas. Por vezes as pessoas confundem isso com o facto de não jogarmos bonito… e não tem nada a ver com isso. Depende da estratégia e dos princípios da outra equipa, porque jogar de forma mais direta pode, e deve ser feito, com critério. E nós temos muito critério naquilo que fazemos ofensivamente. O rangers também está talhado para isso. Vimos jogos onde houve mais espaço e o Rangers também é uma equipa que sabe jogar e que tem uma ocupação do espaço com bola muito interessante. Estamos preparados para os diferentes cenários. Muitas das vezes preparamos os jogos a pensar naquilo que fizeram até então e chegam aqui com uma postura diferente. Tivemos muitas situações no campeonato e na Liga dos Campeões. Temos que pensar principalmente naquilo que somos e para onde queremos levar o jogo""Aquilo que me incomoda é ficar 18 dias sem jogar. Não me incomoda nada ter jogos de três em três dias. Faz parte daquilo que são os grandes clubes. Estão nas competições internacionais e em todas as provas a nível interno. Tenho que gerir o grupo da melhor forma e olhar para o momento. Se há uns meses perguntassem ‘vão jogar com o Rangers e depois com o Famalicão, estão ansiosos?’ vocês riam-se. Temos que olhar para aquilo que é o momento. E, no momento, o jogo mais importante é o de amanhã frente ao Rangers. Mas não me incomodam os jogos, antes pelo contrário. Deixa-me vivo. A competição deixa-me num estado que gosto""Não tenho que comentar as palavras do treinador adversário. Tenho sim que dizer que todos os jogos são importantes e exigente para nós. E essa exigência tem a ver com uma palavra simples no futebol: ganhar. Seja contra o Coimbrões, contra o Famalicão ou amanhã com o Rangers. Fora ou em casa temos sempre responsabilidade""O Corona trabalhou empar-te com o grupo e veremos amanhã se está disponível. Todos os jogadores que entraram de início frente ao Coimbrões é porque têm condições para jogar no FC Porto. Não quero individualizar. Mas vou dar uma palavra a todos os jogadores que entraram nesse jogo e tiveram uma prestação de bom nível, como foi o caso do Saravia"