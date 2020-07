Sérgio Conceição inicia preparação para o clássico com duas baixas

Sem direito a folga, o plantel do FC Porto iniciou, na manhã desta sexta-feira, no centro de treinos no Olival, a preparação do clássico frente ao Sporting da 32.ª jornada da Liga NOS, agendado para a próxima quarta-feira às 21h30, no Estádio do Dragão.





Sérgio Conceição tem agora dois jogadores no boletim clínico: Sérgio Oliveira, que se lesionou no jogo em Tondela, iniciou o tratamento à lesão muscular na face posterior da coxa direita e Iván Marcano que prossegue o trabalho de recuperação, depois da operação ao joelho direito.O plantel goza agora um dia de folga estando agendado novo treino para domingo, às 10h30, novamente no Olival.Os dragões estão a 1 ponto do 29.º título de campeão nacional.