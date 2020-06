Sérgio Conceição: «Isto não é de apostas. Temos de ganhar se queremos ser campeões»

Sérgio Conceição quer que o FC Porto continue a pensar no título e por isso só admite um resultado: a vitória.





"Espero que o Porto seja competente e consiga ganhar o jogo, se queremos ser campeões", assim começou por dizer na conferência de imprensa do jogo de terça-feira frente ao Boavista."Isto não é de apostas, trabalhamos para ganhar os jogos. Vai ser difícil mas vamos ter de ganhar se queremos ser campeões", sublinhou o técnico portista."Eficácia é importante, ofensiva e defensiva. Fizemos nos últimos 3 jogos cerca de 70 remates e a verdade é que não conseguimos materializar a dinâmica. Tivemos ocasiões com dinâmica interessante, ao contrário do que se possa andar a publicitar. Cabe-nos fazer mais oportunidades."