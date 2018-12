Sérgio Conceição: «Jogadores foram fantásticos na atitude»

Sérgio Conceição analisou a vitória desta terça-feira diante do Galatasaray salientando a atitude do FC Porto perante um adversário que perdeu em casa pela primeira vez esta temporada."Sabíamos da entrada forte que o Galatasaray pretendía ter no jogo e começou a pressionar muito no início do jogo, mas fomos construindo algumas situações em que podíamos ter feito golos e acabámos por fazer dois golos que nascem de duas saídas nossas para o ataque. A acabar a primeira parte o penálti e o golo do Galatasaray deu uma vitamina extra à equipa turca. Depois do 3-1 faltou discernimento e qualidade posicional à nossa equipa. Na segunda parte, o Galatasaray arriscou tudo. Tinha mesmo uma linha de seis na frente em alguns momentos. Não podemos esquecer que foi o primeiro jogo este ano que o Galatasaray perde em casa. Parabéns aos jogadores, foram fantásticos na atitude.""Sabíamos desde o início que era um grupo bastante equilibrado e difícil, com saídas complicadas. Estamos já a pensar num jogo muito difícil, sábado, nos Açores.""Quando a equipa joga desta forma e tem esta atitude, vemos estes números individuais sobressaírem, como o Casillas e as 100 vitórias na Champions e o Marega a fazer cinco jogos consecutivos a marcar na prova e a ultrapassar o Jardel.""Significa que temos de ir à procura da 13.ª no sábado".