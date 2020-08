Sérgio Conceição: «Jogadores não falam do que conquistámos mas do que querem conquistar»

A dobradinha já faz parte do passado e o plantel do FC Porto já só pensa em ganhar mais títulos. A garantia foi dada por Sérgio Conceição, esta sexta-feira, no momento em que foi eleito o treinador do ano.





"Estão a correr de forma positiva. Partindo do princípio que todos os jogadores que compõem o grupo, à exceção de dois, conhecem a forma com que trabalhamos e a forma exigente com que trabalhamos aqui. O que me deixa orgulhoso e contente é que entramos aqui e no primeiro dia não se falou no que conquistámos, mas sim no que queremos conquistar. Vejo o grupo com muita fome de conquistar mais títulos para o clube e quando é assim torna-se mais fácil", referiu o técnico, falando da sua motivação para a nova época."Nada me motiva mais do que chegar aqui todos os dias às 8 da manhã para trabalhar. Não preciso de motivações extra para fazer o meu trabalho com a maior ambição. Vamos partir para uma nova época com a ambição de conquistar tudo o que entramos. É assim que eu e toda a gente neste clube pensa", apontou.