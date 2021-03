Sérgio Conceição: «Jogadores querem continuar a ter uma palavra a dizer no campeonato»

Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito após o triunfo do FC Porto na receção ao Paços de Ferreira, admitiu que a equipa não esteve tão bem na primeira parte mas sublinhou a resposta para chegar ao golo e garantir os três pontos.





"Temos de contar com a valia do adversário, apesar de concordar que na 1.ª parte devíamos ter descoberto formas de chegar com mais perigo. A equipa esteve bem defensivamente, muito equilibrada, focada e concentrada. As perdas de bola podiam causar perigo, porque o Paços tem jogadores rápidos e o Douglas Tanque segura bem a bola. Na 1.ª parte não tivemos tantas oportunidades, na 2.ª fomos criando mais a partir do golo. A equipa mostrou um caráter fantástico. Os jogadores estão de parabéns e mostraram que querem continuar a ter uma palavra a dizer no campeonato", afirmou o técnico do FC Porto, na flash-interview, à Sport TV."A ideia era dar coisas diferentes ao jogo. Não é por ter mais gente na frente, mais avançados, que se consegue chegar com mais perigo à baliza. Era preciso dar outras coisas ao jogo para criar outro tipo de problemas ao Paços"."Faltam 33 pontos, estamos a representar um clube grandioso e enquanto matematicamente for possível acreditamos. Jogo a jogo, final a final e no final far-se-ão as contas e se verá quem é campeão".