Sérgio Conceição: «Jogo com o Paços de Ferreira foi uma chapada jeitosa»

Sérgio Conceição não esquece a derrota com o Paços de Ferreira para o campeonato e acredita que amanhã, num novo confronto com a formação da Capital do Móvel, agora para a Taça da Liga, a equipa não vai cometer os mesmos erros.





"O que esperamos do adversário é o que têm feito nas diferentes competições em Portugal. Têm uma identidade que conhecemos, se mudarem será um ou outro jogador. Isso não mudará a dinâmica da equipa. Mas não sabemos o que preparam em termos estratégicos e temos de estar preparados. Temos de nos focar no que temos de fazer perante um adversário que já defrontamos esta época e frente ao qual cometemos muitos erros.""O Pepe está a evoluir bem. O Zaidu vamos ver, mas vai ser difícil estar apto para amanhã.""Temos algum tempo para falar disso, mas se queremos estar entre os melhores temos de competir com os melhores. Olho para os 'oitavos', nós somos a equipa com menos valor, pelos vistos, em termos de mercado, mas isso não entra dentro do campo e vamos fazer de tudo para dignificar o clube com o nosso historial.""Jogo com o Paços foi uma chapada jeitosa, foi o pior jogo que orientei desde que estou no FC Porto, pelo menos para mim. Trabalhamos diariamente e estamos a preparar este jogo para não cometermos os mesmos erros e sermos mais fortes. Temos o objetivo de ganhar esta competição. Pior do que aquele jogo é difícil de acontecer. Estamos a trabalhar diariamente e a preparar este encontro para não cometermos grandes erros, para sermos mais fortes e ganhamos.""Para mim é o mesmo terem meses ou anos de contrato. É uma questão que a direção tem de pensar. Tenho a minha opinião, o presidente sabe qual é, mas eu olho para o jogadores da mesma forma, independentemente da duração do contrato.""Aquilo que eu disser, seja o que for, vai ser tema. Por isso, o mercado fica à porta do Olival, estamos concentrados no jogo de amanhã.""É um prazer especial ganhar o campeonato e a Taça de Portugal; seria também um prazer especial ganhar a Taça da Liga. O nosso trajeto nesta prova tem sido bom, mas não tem sido excelente porque não ganhámos. Nós valorizamos esta competição e queremos ganhá-la. Estamos focados e concentrados. O meu onze inicial é com o intuito ganhar o jogo, é sempre um prazer de ganhar um título. No final o que conta são os títulos.""Isto [ganhar jogos] é o normal, o que digo aos jogadores é que anormal é não ganharmos. Quando não se ganha, como aconteceu com Paços de Ferreira, é anornal. A proposta é simples: depois de um jogo mau passa por refletir sobre o que não correu tão bem e olhar para um ciclo de jogos quase todos decisivos. Trabalho, dedicação máxima a cada dia e a cada treino. Estamos focados e cada dia é exigente, desgastante, mas no fim sabe bem. Não consigo ver as coisas de outra forma. Cada jogo é uma final e não podemos baixar a guarda nunca, lutamos muito por ir o mais longe possível em todas as competições. Todos os jogos são decisivos e a nossa capacidade de limpar esse jogo e pensar no próximo tem sido fantástica.""É bom essa competição, não vou dizer quem joga porque nunca o faço."