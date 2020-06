Sérgio Conceição, jogos sem público e... a salada: «Até as assobiadelas fazem falta»

O FC Porto regressa amanhã à competição, frente ao Famalicão (21h15), em condições especiais para serem cumpridas as regras impostas pela DGS devido ao Covid-19. As bancadas vão estar despidas de público, situação que levou Sérgio Conceição a utilizar uma curiosa analogia.





"Vai ser diferente entrar sem público. Faltarão os condimentos que são necessários numa boa salada, comer uma salada sem azeite, vinagre e sal não é a mesma coisa. Mas se tivermos fome temos de comer na mesma. Se tivermos vontade, temos de entrar lá para dentro com a mesma vontade, como se tivéssemos o estádio superlotado, com os sócios adeptos e apoiarem. Vai ser diferente, com certeza. O tal incentivo de darem aquele 'plus' para um jogador, é normal, essencial, acho que faz falta. Até as assobiadelas fazem falta [risos]. Não é a mesma coisa, mas temos de olhar para a situação e para o recomendável e enfrentar as coisas como são", afirmou esta terça-feira em conferência de imprensa.