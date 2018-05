Continuar a ler

O objetivo era não deixar o Benfica ser penta?



"Coincidia com o nosso objetivo de ser campeão. Poucas ou nenhuma vez disse no balneário que tinhamos de ser campeões para evitar o penta. Tínhamos de ser campeões porque éramos e fomos os mais fortes."



Qual foi o momento chave?



"Houve muitos momentos importantes… Momentos como um almoço de equipa, onde se dizem algumas verdades olhos nos olhos… Houve algumas. Li uma entrevista do Aboubakar onde dizia que as conversas por vezes eram quentes. Eu tinha um grupo apaixonado pelo que fazia. Tinha gente experiente, gente nova que queria aparecer… E nunca inibi os jovens de darem a sua opinião. Essa igualdade houve sempre."



Jogo com o Belenenses foi duro?



"Acho que foi um dos momentos importantes, que passam ao lado até dos próprios jgoadores. Nomeadamente num treino a forma como eles treinavam; depois de P. Ferreira, dentro do nosso microciclo a forma como encaravam os treinos… A forma como encaravam os treinos depois de ganharmos na Luz. O facto de não terem chegado atrasados depois de já sermos campeões. Eu dou muito valor a isso."



O grupo agora é de campeões?



"Agora já sabem como trabalho… Quando se experimenta o sabor da vitória é viciante. É tão bonita a festa, o sabor da vitória... Enche-nos a alma de uma forma que queremos logo ganhar o proximo título. O próximo pode ser a Supertaça"



Tem a convicção de que irá ser campeão?



"Tenho a certeza de que vou trabahar no máximo, se possível mais ainda do que esta época. Com o conhecimento mútuo que já existe eles estão conscientes do que terão de fazer. Nós trabalhamos de uma forma muito séria, muito profissional… Olhar para o grupo, ver o que podemos fazer, que modelo alternativo, que nuances podemos fazer para potenciar ao máximo os jogadores. A dinâmica da equipa tem de ser trabalhada e aí tenho de ter uma palavra para com os jogadores".

Sérgio Conceição confirmou à SIC que, por vezes, utiliza recortes de jornais para motivar os seus jogadores, dando mesmo o exemplo de umas declarações de dirigentes do Benfica, aquando da Gala Cosme Damião, que serviram para motivar as tropas portistas na busca pelo título de campeão nacional."Quando houve numa gala do Cosme Damião a convicção da parte dos dirigentes do Benfica e do treinador de que iriam ser campeões.... Esses jornais ainda estão no balneário. E isto não é uma crítica. É absolutamente normal que acreditassem à altura. E num grupo é preciso dar a entender também aquilo que é a confiança dos rivais. Estávamos atentos e alerta para o que era a força dos rivais. Só por isso", garantiu.

Autor: André Monteiro