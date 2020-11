Sérgio Conceição: «Lesão de Pepe é muito chata... como eu às vezes»

Pepe ainda não estará entre as opções de Sérgio Conceição para o jogo de amanhã frente ao Fabril, da Taça de Portugal (14H30). O central, de 37 anos, está em dúvida também para defrontar o Marselha, devido a uma lesão "chata" no pé esquerdo.





"É uma lesão muito chata, como eu sou às vezes (risos). Agora a sério, não estará no jogo [com o Fabril] e dificilmente estará para o Marselha. É uma lesão muito difícil e que o departamento médico explicará de uma forma muito mais técnica do que eu", afirmou esta sexta-feira Sérgio Conceição na antevisão ao jogo da 3.ª eliminatória.