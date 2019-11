Sérgio Conceição: «Liga Europa? Claro que estamos aquém do esperado»

No final do encontro em Glasgow, Sérgio Conceição não conseguiu esconder a insatisfação com a derrota (2-0) frente ao Rangers. O técnico do FC Porto admite que a equipa está "aquém do esperado" na Liga Europa e apontou baterias ao jogo no Estádio do Bessa frente ao Boavista, no domingo."Tivemos alguma situações na primeira parte que devíamos ter sido mais incisivos. Foi muito uma primeira parte muito equilibrada, mas sentimos que estávamos confortáveis no jogo. A lesão do Pepe desestabilizou a estratégia. Mesmo assim tivemos em situações que podíamos, mais uma vez, ter rematado com convicção, não esperar tanto tempo. Tivemos a situação da bola mão que parece penálti e depois sofremos o golo. Galvanizou ao adversário, intranquilizou a equipa. O segundo golo aparece e não havia nada a fazer. Há que ganhar os dois jogos. Dependemos só de nós. Temos que preparar bem a Liga Europa, porque agora temos que pensar no jogo difícil no Bessa""Quando perdemos 2-0 a estratégia nunca é boa. Pretendia que houvesse segurança no corredor central. Pretendia quebrar a dinâmica do adversário na largura, tendo jogadores abertos, nomeadamente o Alex Telles e o Manafá. Tínhamos médios interiores para provocar infiltrações no adversário onde podíamos fazer mal""Temos quatro pontos. Claro que estamos aquém do esperado""É comigo e com eles"