Sérgio Conceição: «Lutamos com um rival forte, forte em tudo o que envolve o futebol...»

O último campeonato continua atravessado na garganta de Sérgio Conceição, sobretudo pela forma como o FC Porto o perdeu para o rival Benfica. O técnico dos dragões não esconde que houve algum demérito dos azuis e brancos, mas aponta que houve outros fatores que tiveram preponderância para as contas do título.





"Sabemos que lutámos contra um rival forte. Forte em tudo o que envolve o futebol... Não esquecemos como perdemos o campeonato o ano passado. Em Alvadade havia uma expulsão para o Bruno Fernandes. Contra o V. Guimarães tivemos três bolas no ferro e um golo que acho que foi mal anulado. O jogo de Moreira de Cónegos, em que empatámos, mesmo aí houve uma ou outra decisão que não foi a melhor. Demérito nosso? Houve. A começar por mim. Mérito do adversário, houve. A começar pelo Bruno Lage. E depois houve uma grande fatia que foi decidida por lances mal avaliados. Lembro-me da Vila da Feira, de Vila do Conde, de Braga… são muitos jogos em momentos decisivos da época, onde o adversário estava a ganhar 1-0, por exemplo, e via-se poucos momentos depois com decisões mal validadas ou do árbitro ou do VAR. Não vi ninguém justificar o que quer que fosse, como já vi este ano o senhor Vasco justificar-se", começou por dizer, em declarações ao Canal 11, antes de rejeitar um cenário de hegemonia do Benfica."Estou aqui há 3 anos, depois de 4 anos em que o FC Porto perdeu um bocadinho a identidade. Desde que comecei aqui até hoje, em dois anos e meio, o FC Porto tem 208 pontos. O Benfica tem 207. A hegemonia não é o que falam e dizem. A determinado momento desta época sentiu-se alguma insatisfação dos adeptos, mas é importante as pessoas perceberem o que é o FC Porto de há dois anos e meio a esta parte. Houve muita coisa que se fez nestes dois anos e meio", apontou.