Sérgio Conceição: «Maior mérito é dos jogadores, que trabalharam no duro de boca fechada»

O FC Porto conseguiu uma reviravolta no campeonato e passou de sete pontos de desvantagem para oito de vantagem. Para Sérgio Conceição, a receita deste feito teve vários ingredientes, mas o mais importante de todos foi a crença dos jogadores, que, segundo o técnico, souberam acreditar num momento complicado.





"O maior mérito de todos é para os jogadores que souberam acreditar num momento difícil quando estávamos distantes do rival. Trabalharam no duro com a boca fechada, com grande vontade e atitude, em todos os dias, com espírito de sacrifício, determinação. Só quem está connosco diariamente sabe o que estou a dizer", apontou o técnico, explicando ainda as dificuldades iniciais sentidas pela equipa, que recebeu muitas caras novas."Muitas vezes é difícil perceber o que é o verdadeiro ADN do FC Porto. Tivemos muita gente que veio para o clube, para quem é difícil perceber a nossa cultura, mas é gente muito disponível para aprender, para conhecer um clube onde a palavra mais importante é ganhar. Essa humildade, aliada à qualidade que têm, deixa-me orgulhoso. Levar com um treinador que não é fácil, muitos deles miúdos, de uma geração diferente daquela que o FC Porto tinha há uns anos, não é fácil esse impacto", referiu.