Sérgio Conceição: «Mais do que qualquer estratégia é o estado de espírito que conta»

Sérgio Conceição espera dificuldades frente ao Belenenses, este sábado, em jogo da Taça de Portugal e considera que o "estado de espírito" da equipa será fundamental."Esperamos um jogo de Taça, difícil, contra uma equipa do nosso escalão, com qualidade e que o tem demonstrado da Liga,onde ainda não perdeu fora. Mas estamos preparados e vamos fazer de tudo para passar esta eliminatória. Cabe-nos a responsabilidade de passar", afirmou o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão do encontro.Quanto à gestão do plantel, Sérgio Conceição fala em contexto diferente do primeiro jogo disputado, revelando apenas que Tiquinho Soares será utilizado: "Amanhã, a equipa que entrar será a que eu penso que é melhor dentro dos parâmetros que temos falado: preparação do jogo, estado dos jogadores e tudo o que envolve o resto. Vamos ver amanhã, nunca digo a ninguém quem vai jogar antes de dizer aos jogadores. Por norma, é na palestra que dou no hotel, e por isso só amanhã", referiu.Para o técnico portista a maior dificuldade na preparação do encontro é mesmo a gestão anímica dos jogadores devido à paragem para as seleções: "Essa gestão e esse lado emocional dentro do balneário é o mais difícil para um treinador hoje em dia. Treinar com qualidade, há muita gente que o faz. Para ganhar jogos, é cada vez mais preciso jogadores de bom nível, e depois há tudo o que envolve uma equipa, essa gestão. Muita gente esteve fora, com treinadores diferentes, com conversas diferentes. Chegar aqui e ter um jogo a doer contra o Belenenses... É o meu trabalho mudar esse chip e entrarmos com o andamento com que estávamos antes da paragem. Amanhã mais do que qualquer estratégia, fundamental vai ser esse estado de espírito."Quanto ao 'caso' Casillas/Mourinho, Sérgio Conceição preferiu ficar à margem