Sérgio Conceição: «Mais importante foi a vitória, apesar de não ter sido um jogo espetacular»

O FC Porto somou, esta quinta-feira, a quarta vitória consecutiva para o campeonato, ao vencer (1-3) na deslocação ao terreno do Tondela, em jogo da 31.ª jornada da prova, ficando agora à espera do que o Benfica possa fazer no terreno do Famalicão.





No final do encontro, Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito pela resposta da equipa, afirmando que o resultado acabou por ser melhor do que a própria exibição. O treinador dos dragões lamentou ainda as ausências de Uribe, Corona - por acumulação de amarelos - e Sérgio Oliveira - por lesão - para o clássico com o Sporting, já na próxima jornada."Eu também já estive em equipas que lutavam pela manutenção. Não posso falar da estratégia do adversário. Viemos aqui para fazer golos e foi o que tentámos fazer e fizemos. O importante foi o resultado e o jogo bem conseguido da equipa, apesar de não ter sido muito espetacular mas bem conseguido", começou por dizer o técnico portista.

Mudanças de atitude das primeiras para as segundas partes têm sido evidentes ao longo da época. Fruto da palestra no balneário?

"Estou cá para falar no balneário e para corrigir aquilo que não está a ser feito, mas penso que tem a ver com aquilo que os jogadores percebem do que está a acontecer do jogo. Com o decorrer do tempo conseguimos corrigir alguns erros."

Abordagem do Tondela para a segunda parte

"Dá para perceber que o Tondela está aflito na tabela e que precisa de pontos, é normal que quisesse arriscar mais no jogo, com um futebol mais direto, e nós tivemos de ajustar e ajustámos. Devíamos ter tido mais posse de bola, mas o Tondela também tem o seu mérito. Acabaram por reduzir no marcador, mas nós conseguimos marcar depois."

Título de campeão

"Dependemos daquilo que é o nosso trabalho, as nossas vitórias. Temos de começar a preparar já amanhã o próximo jogo com o Sporting. Temos duas baixas importantes confirmadas."

Lesão de Sérgio Oliveira

"É um problema muscular e vai ser difícil voltar a jogar esta época", finalizou.