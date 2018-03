Mais um dia triste para o futebol. Um abraço às famílias do Daniel Raimundo, do Thomas Rodriguez e do Philippe Daguillon DAG, ao meu amigo Jorge Costa, e à grande família que deve ser o futebol. — Sérgio Conceição (@CoachConceicao) March 9, 2018

Sérgio Conceição manifestou a sua solidariedade para com as famílias e conhecidos de vários elementos ligados ao desporto que faleceram esta sexta-feira, mais concretamente um adepto do Sporting um jogador do Tours (clube da 2.ª divisão francesa orientado por Jorge Costa) e ainda um fisioterapeuta do Nantes, emblema que orientou antes de chegar ao FC Porto."Mais um dia triste para o futebol. Um abraço às famílias do Daniel Raimundo, do Thomas Rodriguez e do Philippe Daguillon DAG, ao meu amigo Jorge Costa, e à grande família que deve ser o futebol", afirmou o técnico portista no Twitter.