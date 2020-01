Sérgio Conceição mantém Danilo em dúvida: «Não sabemos ainda como o joelho reagiu»

Sérgio Conceição manteve Danilo em dúvida para a final da Taça da Liga com o Sp. Braga, marcada para sábado às 19h45.





"Foi o primeiro treino que fez. Não sabemos ainda como o joelho reagiu. Não sabemos se está a 100% ou não. Independentemente de quem jogar, o compromisso da equipa é total. Estou completamente tranquilo. Temos algumas baixas e os jogadores que estiveram fora vão continua", disse o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão da partida.Nos 15 minutos de treino desta sexta-feira abertos à comunicação social, Danilo esteve a treinar no relvado, aparentemente sem limitações no joelho direito. O capitão fez todos os exercícios sem problemas.Pepe e Zé Luís estiveram no relvado, mas apenas para uma praxe de aniversário a Zé Luís, que hoje celebra 29 anos.