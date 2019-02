Sérgio Conceição: «Marega está a fazer um tratamento inovador»

Questionado por que razão Marega foi ao estrangeiro para ser tratado a uma lesão muscular, Sérgio Conceição explicou que a ideia foi submeter o jogador a um tratamento inovador, com o intuito de acelerar a recuperação. O técnico elogiou, também, o departamento médico do FC Porto."São situações muito simples, às vezes vocês [jornalistas] tentam inventar e criar casos onde não existem. Temos um departamento médico supercompetente, liderado dr Nelson Puga, que está aqui há muitos anos. Há casos que são especiais e vou dar exemplo do Danilo, na fase final do tratamento veio cá talvez o maior especialista do Mundo em pés, um médico holandês. Houve também outras situações em que o dr Noronha já deu a sua opinião ao nosso departamento médico, isso não tira competência às pessoas que cá estão", referiu."Houve uma situação em que a partir desse do departamento médico, e de comum acordo com treinador e a direção, a aposta foi num tratamento inovador. O nosso departamento médico está em contacto permanente com a pessoa que está a tratar o Marega e a ideia é que a recuperação seja mais rápida que o previsto. Se querem fazer um caso disso, estão à vontade...", acrescentou.O FC Porto vai iniciar um ciclo de quatro jogos em menos de duas semanas, que, tirando a partida da Champions, com a Roma, Conceição não considera decisivos. "Se ganharmos estes quatro jogos obviamente vão ser importantes, porque à medida que se avizinha o fim da época, todos têm um peso grande. Mas não são decisivos. Contra a Roma sim, mas no campeonato nacional e na Taça de Portugal não. Olhamos para eles como finais. Amanhã vamos ter um encontro muito difícil em Tondela e depois em casa, com um rival direto. Mas o mais importante é pensar neste jogo de amanhã."O treinador do FC Porto abordou também os elogios que recebeu de André Villas-Boas - "fico contente porque sei que ele é adepto do FC Porto; se calhar há outros que pensam 'este rapaz nunca mais vai embora do FC Porto" -, mas não quis falar sobre a alegada excessiva agressividade dos adversários sobre os seus jogadores. "O departamento de comunicação já falou sobre isso e eu não tenho de comentar. Sobre as faltas, tudo o que envolve a equipa de arbitragem, não vou comentar até ao fim da época. Tenho uma palavra só."